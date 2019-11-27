Twitter начал чистку "заброшенных" аккаунтов

27.11.2019 11:30

Владельцы Twitter-аккаунтов, в которые не заходили более полугода, стали получать по электронной почте уведомление о необходимости зайти на них до 11 декабря, иначе компания удалит аккаунт и освободит логин. Об этом сообщает The Verge, информирует УНН.

В Twitter убеждены, что такие меры принимаются, "чтобы предоставлять более точную и достоверную информацию, которой можно доверять" на платформе компании.

По словам представителя сервиса, процесс удаления неактивных учетных записей будет проходить в несколько этапов, на протяжении нескольких месяцев.