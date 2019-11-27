Xiaomi представила умные часы для детей

27.11.2019 13:00

Компания Xiaomi официально представила детские умные часы Mitu Rabbit 2S, сообщает TEHNOT.

Устройство Xiaomi под брендом Mitu оснащено 1,3-дюймовым сенсорным IPS дисплеем с разрешением 240х240. Часы получили слот для Nano-SIM карты и поддерживают мобильные сети 2G. Mitu Rabbit 2S также оснастили модулями GPS и Wi-Fi. Питается устройство от аккумулятора емкостью 600 мАч, чего достаточно для 7 дней в режиме ожидания.

С новыми часами можно не опасаться, что ребенок их намочит: Rabbit 2S получили впечатляющую степень защиты от воды IPX8. Умные часы предлагают набор таких функций как: звонки, голосовые сообщения, искусственный интеллект, дистанционное выключение устройства, шагомер, определение местоположения, сигнал SOS, цифровой питомец и другие. Также часы можно подключать к смарт-динамику Xiaomi.

Mitu Rabbit 2S уже поступили в продажу в Китае по цене 29 долларов. Часы доступны в красном и синем цветах. В Украине новинка официально пока еще не продается.