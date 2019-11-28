Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию12:45
- В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро10:45
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
- Twitter начал чистку "заброшенных" аккаунтов11:30
- Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера16:00
- Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет11:00
- "Киевстар" разработал "виртуального доктора"15:30
- Google предлагает $1 млн за взлом своих смартфонов Pixel15:00
- NASA сообщило стоимость «койкоместа» на МКС для туристов11:00
- Tesla представила свой первый электропикап10:30
Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию
28.11.2019 12:45
Литовская компания Modus Grupe открыла в селе Залуква Галичского района на Прикарпатье солнечную электростанцию мощностью почти 14 МВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По данным Modus Grupe, объем инвестиций в проект составил 11 млн евро, станция была построена за полгода.
В 2019 году компания начала строительство в Украине двух СЭС общей мощностью 46 МВт. Одна из них будет расположена в Житомирской области.
Modus Grupe владеет биогазовыми и солнечными электростанциями в Литве, Польше, Беларуси, Украине и Испании.
Теги: Прикарпатье, солнечная энергия, электростанция
Читайте также:
- Горловчане объявили бойкот выборам
- В части Кыргызстана введено чрезвычайное положение и комендантский час
- Янукович летит в Донбасс
- Янукович надеется, что подписание ассоциации с ЕС поможет Украине выйти из кризиса
- МИД Украины надеется на введение безвизового режима с ЕС после саммита
- Батюшка - о Дне Петра и Февронии: "Почитать святых - это как минимум не рассказывать о них сказки"
- Опубликованы цены на продукты питания в Горловке17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября15:00
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе09:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября12:30
- ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого10:30
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО09:00
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины16:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- Опубликованы цены на продукты питания в Горловке17:00
- В мире рекордно подорожало кофе16:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября15:00
- Папа Римский пересел на Дачию14:00
- Эксперты назвали главных претендентов на Оскар-202013:15
- Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию12:45
- Сегодня газета «Пенсионный курьер» проведет горячую линию для пенсионеров12:15
- Рейтинг Зеленского упал на 20%11:45
- В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро10:45
- В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении10:15
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- В ВР внесен законопроект о пенсиях жителям ОРДЛО
- Опубликован новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
- Старшеклассникам ОРДЛО предлагают оплатить подготовку к поступлению в ВУЗы Украины
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября
- Опубликованы цены на продукты питания в Горловке
- Ситуация на КПВВ Донбасса 27 ноября
- Ситуация на КПВВ Донбасса 28 ноября
- Кабмин зафиксировал цену на газ до конца отопительного сезона