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Архив - Наука и технологии

Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию

28.11.2019 12:45
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Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию

Литовская компания Modus Grupe открыла в селе Залуква Галичского района на Прикарпатье солнечную электростанцию мощностью почти 14 МВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По данным Modus Grupe, объем инвестиций в проект составил 11 млн евро, станция была построена за полгода.
В 2019 году компания начала строительство в Украине двух СЭС общей мощностью 46 МВт. Одна из них будет расположена в Житомирской области.
Modus Grupe владеет биогазовыми и солнечными электростанциями в Литве, Польше, Беларуси, Украине и Испании.



Теги: Прикарпатье, солнечная энергия, электростанция
 
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