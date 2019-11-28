Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию

28.11.2019 12:45

Литовская компания Modus Grupe открыла в селе Залуква Галичского района на Прикарпатье солнечную электростанцию мощностью почти 14 МВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По данным Modus Grupe, объем инвестиций в проект составил 11 млн евро, станция была построена за полгода.

В 2019 году компания начала строительство в Украине двух СЭС общей мощностью 46 МВт. Одна из них будет расположена в Житомирской области.

Modus Grupe владеет биогазовыми и солнечными электростанциями в Литве, Польше, Беларуси, Украине и Испании.