В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро

28.11.2019 10:45

В Нидерландах стартап Squad Mobility открыл предварительные заказа на свои городские электрокары Squad на солнечных батареях, сообщает ТСН.

Двухместный шаттл с солнечной панелью на крыше сможет развивать максимальную скорость 45 км/час. В перспективе должна появится более мощная версия, в которой "максималку" повысят до 80 км/час.

По словам генерального директора компании Роберта Ховерса, батарея солнечных элементов способна обеспечить до 9000 км пробега в год.

Автомобиль рассчитан на использование только в теплую пору года, так как в нем отсутствуют двери или боковые панели. Крышу поддерживают только стойки и ветровое стекло.

Вместе с тем для тех, кто захочет чувствовать себя более защищенным, компания обещает установить дополнительные боковые двери.

Предварительная стоимость ситикара составляет 5,7 тысячи евро.