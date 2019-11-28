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Архив - Наука и технологии

В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро

28.11.2019 10:45
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В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро

В Нидерландах стартап Squad Mobility открыл предварительные заказа на свои городские электрокары Squad на солнечных батареях, сообщает ТСН.
Двухместный шаттл с солнечной панелью на крыше сможет развивать максимальную скорость 45 км/час. В перспективе должна появится более мощная версия, в которой "максималку" повысят до 80 км/час.
По словам генерального директора компании Роберта Ховерса, батарея солнечных элементов способна обеспечить до 9000 км пробега в год.
Автомобиль рассчитан на использование только в теплую пору года, так как в нем отсутствуют двери или боковые панели. Крышу поддерживают только стойки и ветровое стекло.
Вместе с тем для тех, кто захочет чувствовать себя более защищенным, компания обещает установить дополнительные боковые двери.
Предварительная стоимость ситикара составляет 5,7 тысячи евро.



Теги: Нидерланды, электромобиль, солнечная энергия
 
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