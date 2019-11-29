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Xiaomi представила умную кровать
Компания Xiaomi представила умную кровать 8HMilan Smart Electric Bad, которая была разработана ее партнером Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, сообщает iLenta.com.
Основная ее особенность — это возможность менять форму при помощи кнопок и голосового управления.
Новинка оснащена механизмом с двумя двигателями, который позволяет пользователям независимо контролировать как верхнюю, так и нижнюю половину кровати. Кроме того, спинка регулируется от 0 до 60 градусов, в то время как место для ног поднимается до 30 градусов. По умолчанию пользователям также предоставляется 5 предустановленных режимов
Xiaomi 8HMilan Smart Electric Bad будет доступна для покупки на краудфандинговой платформе с 3 декабря по цене 1999 юаней или примерно 285 долларов США.
Теги: презентация, кровать, Xiaomi
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