Apple отреагировала на "крымский" скандал

30.11.2019 10:30

Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, передает Корреспондент.net.

Она объяснила, что Apple всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.

По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона.

"Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", – заявила представитель Apple.