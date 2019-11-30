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Архив - Наука и технологии

Apple отреагировала на "крымский" скандал

30.11.2019 10:30
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Apple отреагировала на "крымский" скандал

Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах, после того как сервис Погода указал Крым как российскую территорию. Об этом пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер, передает Корреспондент.net.
Она объяснила, что Apple всегда указывала Крым украинским за пределами России и внесла изменения в принадлежность территории лишь для российских пользователей.
По словам Мюллер, прежде чем принять решение относительно обозначений на своих картах, компания рассматривает международное право и вносит изменения по требованию закона.
"Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем", – заявила представитель Apple.



Теги: Крым, скандал, Apple
 
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