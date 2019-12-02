В Китае выпустили самый большой геймпад в мире

02.12.2019 17:00

Компания Oppo выпустила геймпад, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он такой большой, что сравним с автомобилем, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Огромный игровой манипулятор установили в одном из торговых центров китайского города Жимейсин. Гаджет является полноценным устройством, с помощью которого можно поиграть в игры.

Гигантский игровой контроллер является суперувеличенной версией серийного геймпада Oppo C1. Размеры великана составляют 4,002 м в длину, 2,168 м в ширину и 0,724 м в толщину. Эти габариты позволили устройству стать самым большим геймпадом в мире, о чем записали в Книгу рекордов Гиннеса.