Ученые сократили время заряда литиевых аккумуляторов до 10 минут

03.12.2019 10:45

Исследователи из Университета штата Пенсильвания открыли способ быстрой зарядки литиевых аккумуляторных батарей электромобилей за 10 минут, сообщает Телеканал новостей «24».

Для быстрого заряда аккумулятора необходимо за короткий промежуток времени передать ему большой объем энергии, а это приводит к отложению лития на электроде аккумулятора и последующей быстрой деградации.

Исследователи обнаружили, что если заряжать батарею при высокой температуре, около 60 градусов Цельсия, а затем быстро охлаждать ее, то зарядку можно выполнять без отложения лития и с высокой мощностью.

Для создания нужных условий команда встроила никелевую фольгу в литиевый элемент батареи в качестве нагревательного элемента. Ученым удалось быстро зарядить аккумулятор 2500 раз, потеряв при этом 8,3% исходной емкости, что считается хорошим результатом (целевой показатель Министерства энергетики США – 500 циклов зарядки с потерями в 20% емкости).