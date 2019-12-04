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Архив - Наука и технологии

Ученые создали искусственные нервные клетки

04.12.2019 08:30
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Ученые создали искусственные нервные клетки

Ученые из британского Университета Бата создали искусственные "нервные клетки", которые в будущем можно будет использовать для лечения людей, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Отмечается, что крошечные чипы ведут себя как настоящие нервные клетки.
Для воспроизведения того, как нервные клетки передают импульсы со всего тела к мозгу, ученые использовали математику, вычисления и дизайн микросхем.
Исследователям удалось перенести электрические свойства клеток мозга на синтетические схемы, сделанные из кремния. Они воссоздали два типа нейронов: нервные клетки из гиппокампа - части мозга, отвечающей за память, и клетки, участвующие в контроле дыхания.



Теги: клетка, чип, нервная система
 
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