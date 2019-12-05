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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)

05.12.2019 11:30
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)

4 декабря в Киеве компания Samsung официально представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, сообщает Телеканал новостей «24».
В разложенном виде Samsung Galaxy Fold имеет 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED экран с разрешением 2152х1536 пикселей. В сложенном виде диагональ составляет 4,6 дюйма. В комплект входит специальный защитный чехол.
Он работает на топовом 8-ядерном процессоре Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ встроенной памяти. Флеш-накопителя здесь предусмотрено 512 ГБ.
Емкость аккумулятора составляет 4380 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.
Galaxy Fold будет продаваться в Украине в ограниченном количестве. И это и не удивительно, ведь цена подойдет не всем. Его стоимость составляет 57 тысяч гривен.
Старт продаж – 21 декабря.



Теги: Samsung, смартфон, гибкость, презентация
 
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