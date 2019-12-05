Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)11:00
- В Киеве хакеры взломали "умную" остановку13:00
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)11:30
- Ученые создали искусственные нервные клетки08:30
- Ученые сократили время заряда литиевых аккумуляторов до 10 минут10:45
- В Китае выпустили самый большой геймпад в мире17:00
- Найден способ легального обновления Windows до «десятки»11:00
- Apple отреагировала на "крымский" скандал10:30
- Xiaomi представила умную кровать11:30
- Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию12:45
В Киеве хакеры взломали "умную" остановку
05.12.2019 13:00
На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН.
Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали хакеры. "Взрослый" контент провисел на табло около 15 минут.
После случившегося специалисты усилили защиту информационного автомата.
Теги: Киев, порно, остановка, хакеры
Читайте также:
- В Киеве джип въехал в остановку и сбил двух девушек (ФОТО)
- Подробности наезда автобуса на остановку в Киеве: проводится служебное расследование
- В Украине отменят ночные поезда
- Доллар снова вырос
- В Киеве фура снесла остановку и парикмахерскую, пострадали 10 человек
- В Киеве Audi сбила бабушку на остановке и влетела в столб: пассажира вырезали спасатели, водитель сбежал. ВИДЕО
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков14:00
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)13:30
- "МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"13:00
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"12:20
- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря11:30
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов10:00
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс09:30
- Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов16:00
- "Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- Чубаров анонсировал марш на Крым10:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Число жертв пожара в Одессе увеличилось09:00
- "Укрзализныця" назначила 8 новых поездов в западном направлении17:00
- Появилось расписание нормандской встречи16:30
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу16:00
- Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные15:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)
- Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске
- Сегодгя Зеленский посетит Донбасс
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- Ситуация на блокпостах Донбасса 6 декабря