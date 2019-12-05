В Киеве хакеры взломали "умную" остановку

05.12.2019 13:00

На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН.

Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали хакеры. "Взрослый" контент провисел на табло около 15 минут.

После случившегося специалисты усилили защиту информационного автомата.