Microsoft прекратила поддержку мобильной версии Windows

10.12.2019 11:00

С 10 декабря американская компания Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile, сообщает РБК-Украина.

Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS. При этом смартфоны дальше будут работать, но ряд функций будет недоступен - пользователи не смогут получать от Microsoft обновления системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную техническую поддержку и так далее.

"Кроме того, резервное копирование и другие внутренние службы станут недоступны. Впрочем, некоторые сервисы, в том числе загрузка фотографий, восстановление из существующей резервной копии, смогут работать по крайней мере 12 месяцев после окончания поддержки", - говорится в сообщении.