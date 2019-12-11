NASA представила ракету для полетов на Луну (ВИДЕО)

11.12.2019 11:30

Аэрокосмическое агентство NASA в Новом Орлеане представило ракету SLS, предназначенную для регулярных доставок астронавтов на Лунув в рамках проекта Artemis, сообщает Телеканал новостей «24».

По утверждению инженеров, новый корабль претендует на звание самой мощной ракеты, которую когда-либо создавали люди.

Программа SLS идет с существенным отставанием от графика. Сначала первая пилотируемая миссия была запланирована на 2019 год, но позже ее перенесли на 2021 год.