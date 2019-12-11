Ученые составили словарь языка орангутанов

11.12.2019 09:00

Ученые из британского Университета Эксетера смогли расшифровать язык орангутанов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Исследователи более двух лет наблюдали за органутанами на острове Борнео, записывая на видео их общение. Они определили 11 голосовых сигналов (смесь писка и шума при выдохе) и 21 физический жест (выпячивание нижней губы или других частей тело, сотрясение предметов и т.д.).

По словам ученых, обезьяны использовали звуки и жесты, чтобы сказать такие фразы: "дай какой-то предмет", "залезь на меня", "слезь с меня", "перелезь", "подвинься", "прекрати", "давай играть не так интенсивно", "давай продолжим играть".

На данный момент изучены еще не все видеозаписи: нерасшифрованными остаются 858 голосовых сигналов и 441 жест.