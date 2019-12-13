Китайский стартап разработал "печатный" электромобиль

13.12.2019 10:45

Китайский стартап XEV собирает деньги на выпуск электрокара на платформе Kickstarter. Основные узлы автомобиля планируют печатать на 3D-принтере, сообщает АвтоЦентр.

В длину электрокар достигает всего 2.5 метров. Это даже меньше, чем крошечный Smart Fortwo, длина которого почти 2.7 метра. По европейской классификации он попадает в категорию транспортных средств L7 и официально будет считаться квадроциклом.

В конструкции автомобиля всего 57 элементов. Практически все, за исключением силовой установки, шасси, стекол и шин планируют печатать на 3D-принтере. По данным авторов проекта, «распечатка» бампера занимает около четырех часов, крыши – пяти часов, а двери – восьми часов. В дальнейшем ремонтировать поврежденные элементы, а также изменять внешность автомобиля можно будет используя библиотеку новых деталей.

Микрокар укомплектуют электромотором мощностью 7.5 кВт и низковольтной LiFePO4-батарей емкостью 9.2 кВт*ч. Запас хода YoYo составит 150 км, максимальная скорость 150 км/ч.

Старт серийного производства миниэлектрокара запланирован на август 2020 года. Первым инвесторам YoYo продадут за 5999 евро, остальные смогут приобрети автомобиль за 7999 евро.