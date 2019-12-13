Nike запатентовала кроссовки с криптозащитой

13.12.2019 12:30

Американская компания Nike получила патент на создание кроссовок с блокчейном. Теперь, уверяют в компании, спортивную обувь просто невозможно будет подделать, говорится на сайте Американского бюро по патентам и товарным знакам, сообщает Корреспондент.net.

Блокчейн-совместимые кроссовки получили название CryptoKicks. Теперь покупатель, приобретая данный продукт компании, получит уникальный идентификационный цифровой код кроссовок, который привяжут к конкретному человеку.

Такая схема позволит предотвратить подделку обуви: покупатель всегда сможет посмотреть оригинальность пары кроссовок, просто отсканировав специальный код на коробке.

Если же владелец CryptoKick захочет продать пару обуви, то придется "перепрошивать" и код.

В компании также отмечают, что таким образом смогут контролировать объемы перепродажи своих кроссовок, запросов подделок и дальнейшую судьбу CryptoKick.