Найдена самая глубокая впадина на земной суше

14.12.2019 18:50

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на Земле. Она находится в Восточной Антарктиде, под ледником Денман, сообщает Корреспондент.net.

Ее размеры составляют 20 километров в ширину и 100 километров в длину. Самая глубокая точка впадины находится в 3,5 километрах ниже уровня моря.

До этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережье Мертвого моря, глубина которого составляет 430 метров ниже уровня моря.