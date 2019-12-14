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Архив - Наука и технологии

Найдена самая глубокая впадина на земной суше

14.12.2019 18:50
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Найдена самая глубокая впадина на земной суше

Американские ученые обнаружили самую глубокую впадину на Земле. Она находится в Восточной Антарктиде, под ледником Денман, сообщает Корреспондент.net.
Ее размеры составляют 20 километров в ширину и 100 километров в длину. Самая глубокая точка впадины находится в 3,5 километрах ниже уровня моря.
До этого открытия самой низкой точкой на Земле считалось побережье Мертвого моря, глубина которого составляет 430 метров ниже уровня моря.



Теги: Земля, открытие, Антарктида
 
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