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В Китае запустили электрические "метробусы-беспилотники"
В китайском городе Ибінь в провинции Сичуань открыли линию необычного городского транспорта. Внешне, он напоминает трамвай, только ездит без рельс и без контактной линии. Более того, новый общественный транспорт еще и беспилотный, сообщает AUTO-Consulting.
Система ART (Autonomous Rail Rapid Transit) является своего рода гибридом электрички, трамвая и автобуса. Вагоны ездят по нанесенной на поверхности дороги разметке, руководствуясь сенсорами и камерами. При этом, сочлененные вагоны перевозят за час значительное количество пассажиров, соизмеримую с метробусами (системами BRT).
Электрический транспорт получает энергию от литий-титанатнимы батарей. Одного заряда хватает на 40 километров. Время зарядки для 25-километровой поездки составляет 10 минут, а чтобы подзарядиться на дополнительные два-три километра, достаточно 30 секунд.
Трехсекционный состав имеет низкий пол и может вместить до 300 пассажиров. Он едет на скорости 70 км / ч. Благодаря отсутствию водителя вагон может менять направление движения, не разворачиваясь.
Новый транспорт впервые презентовали в городе Чжучжоу в 2017 году. Но до сих пор систему испытывали только в тестовом режиме.
Теги: Китай, автобус, метро
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