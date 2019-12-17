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Обновление мобильного Chrome 79 стирает данные пользователей

17.12.2019 13:00
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Обновление мобильного Chrome 79 стирает данные пользователей

Пользователи, обновившие браузер Chrome на своих мобильных устройствах, массово пожаловались на уничтожение данных, сообщает Корреспондент.net.
Многие юзеры потеряли доступ к данным, не смогли зайти в Twitter, Facebook и приложения других соцсетей.
Оказалось, что "виновен" в этом компонент WebView для Google Chrome 79. Из-за него приложения перестали открывать веб-страницы, или вообще прекратили работать.
В Google обратили внимание на проблему после того, как обновление получили больше половины пользователей. Компания принесла извинения и пообещала исправить проблему в ближайшее время.



Теги: Google Chrome, данные, пропажа, мобильное приложение
 
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