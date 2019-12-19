В Украине запустили юридический чат-бот для переселенцев

19.12.2019 14:00

18 декабря стартовало тестирование чат-бота «Юридический советник для переселенцев, сообщает Status Quo.

Отмечается, что юридический советник - это простой и удобный в пользовании чат-бот, созданный для помощи лицам, пострадавшим в результате конфликта, в решении различных юридических проблем. Он работает 24 часа 7 дней в неделю и позволяет быстро получить юридическую консультацию по актуальным для переселенцев вопросов, за несколько кликов загрузить образцы документов в различных категориях дел и легко найти адреса нужных государственных учреждений и организаций, подать заявки онлайн.

Воспользоваться чат-ботом можно с помощью мессенджера в Фейсбуке по ссылке.