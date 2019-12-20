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Архив - Наука и технологии

NASA запустила в космос замену российским "Союзам" (ВИДЕО)

20.12.2019 14:00
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NASA запустила в космос замену российским "Союзам" (ВИДЕО)

20 декабря в 13:36 по Киеву с площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде отправился в дебютный полет частично многоразовый космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Первая тест-миссия пройдет без экипажа, но с манекеном "клепальщицы Роузи" и 270 кг грузов.
Если стыковка будет успешной, корабль останется на орбите до 28 декабря, затем отстыкуется и приземлится на военном полигоне White Sands Missile Range.
Boeing CST-100 Starliner — это один из двух американских пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых по программе Commercial Crew Program наряду с SpaceX Crew Dragon. Цель программы заключается в создании американской системы запуска астронавтов к МКС в качестве замены российским кораблям «Союз».


 
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