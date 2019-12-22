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Архив - Наука и технологии

Космический корабль Boeing Starliner не долетел до МКС

22.12.2019 18:00
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Космический корабль Boeing Starliner не долетел до МКС

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту, сообщает N+1.
Из-за сбоя на начальной стадии полета запланированная стыковка с Международной космической станцией была отменена, и восьмисуточный тестовый полет был сокращен до трех суток.
Пилотируемый корабль CST-100 Starliner создан в рамках программы NASA по стимулированию разработки частных кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию и избавить США от необходимости покупать места на российских кораблях «Союз». Наряду с компанией Boeing в программе участвует SpaceX, чей корабль Crew Dragon уже слетал к МКС без экипажа и вернулся на Землю.



Теги: NASA, МКС, космический корабль
 
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