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LG создала умный шкаф-оранжерею

27.12.2019 19:00
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LG создала умный шкаф-оранжерею

В компании LG заявили, что разработали уникальное устройство для тех, кто хочет заниматься садоводством, не выходя из собственной квартиры, сообщает Корреспондент.net.
В январе на выставке CES 2020 в американском Лас-Вегасе компания презентует революционное устройство-стойку для этих целей.
В компании обещают, что пользователь не будет испытывать никаких хлопот при пользовании данным устройством в выращивании своих экологически чистых овощей и зелени.
Умный шкаф оснащен полками и специальными упаковками с семенами, торфяным мхом и удобрениями. Там предусмотрено самое современное управление температурой, орошением и освещением.  
Разработчики обещают, что гаджет сумеет предотвращать неприятные запахи.
Также появится и специальное приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет контролировать рост растений, а также получать необходимые советы и рекомендации по уходу за ними.



Теги: LG, шкаф, оранжерея
 
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