Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр

02.01.2020 13:00

1 января 2020 года в тестовом режиме начинает работу украинский онлайн-кинотеатр Такфликс. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве, сообщает Ukraine Art News.

Такфликс будет работать как стриминговая платформа легального просмотра фильмов украинского производства. На начальном этапе кураторы платформы делают акцент на авторские и независимые фильмы украинского производства последних лет.

Он будет отличаться от других онлайн-кинотеатров системой оплаты: зритель или зрительница сможет без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм.

50% прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильма, а в будущем кураторы планируют создать на Такфликс отдельный раздел для краудфандинговых кампаний в поддержку кинопроизводства.