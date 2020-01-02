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Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр
1 января 2020 года в тестовом режиме начинает работу украинский онлайн-кинотеатр Такфликс. Здесь можно будет легально посмотреть новое украинское кино в наилучшем качестве, сообщает Ukraine Art News.
Такфликс будет работать как стриминговая платформа легального просмотра фильмов украинского производства. На начальном этапе кураторы платформы делают акцент на авторские и независимые фильмы украинского производства последних лет.
Он будет отличаться от других онлайн-кинотеатров системой оплаты: зритель или зрительница сможет без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм.
50% прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильма, а в будущем кураторы планируют создать на Такфликс отдельный раздел для краудфандинговых кампаний в поддержку кинопроизводства.
Теги: Украина, Интернет, кинотеатр
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