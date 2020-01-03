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Архив - Наука и технологии

Киевстар закрывает 14 тарифных планов

03.01.2020 15:00
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Киевстар закрывает 14 тарифных планов

Украинский мобильный оператор Киевстар закрывает несколько тарифных планов. Они прекратят действовать с 15 января, передает Телеканал новостей «24».
Как сообщили в пресс-службе Киевстар, в рамках этих изменений для почти 1,5 миллиона абонентов оператор предложит новые тарифные планы с меньшей стоимостью.
Какие тарифные планы закрывает Киевстар:

  • Z-тариф 2018
  • Z-тариф 2017
  • Безлим Видео 2018
  • Безлим Разговоры 2018
  • Безлим Соцсети 2018
  • Все вместе. Смарт 2018
  • Все вместе. Экстра 2018
  • Все вместе. Плюс 2018
  • Онлайн 4G + 2018
  • Киевстар Онлайн 3G 2018
  • Максимальный Безлим 200 2018
  • Максимальный Безлим 2018
  • Все вместе. Смарт 2017
  • Все вместе. Плюс 2017

Пользователям предлагают выбрать актуальные тарифные планы. Например, для части абонентов Киевстар с тарифом "Безлим Соцсети 2018", предлагают выбрать тариф, дешевле на 25 гривен.
Другим абонентам будут предложены тарифные планы с большим количеством мегабайтов.
Все абоненты, которые пользуются этими тарифными планами уже получили SMS-сообщения. Им также предложат пакет услуг в новом тарифе или самостоятельно выбрать новый тарифный план.



Теги: закрытие, Киевстар, тариф
 
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