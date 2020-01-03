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Киевстар закрывает 14 тарифных планов
Украинский мобильный оператор Киевстар закрывает несколько тарифных планов. Они прекратят действовать с 15 января, передает Телеканал новостей «24».
Как сообщили в пресс-службе Киевстар, в рамках этих изменений для почти 1,5 миллиона абонентов оператор предложит новые тарифные планы с меньшей стоимостью.
Какие тарифные планы закрывает Киевстар:
- Z-тариф 2018
- Z-тариф 2017
- Безлим Видео 2018
- Безлим Разговоры 2018
- Безлим Соцсети 2018
- Все вместе. Смарт 2018
- Все вместе. Экстра 2018
- Все вместе. Плюс 2018
- Онлайн 4G + 2018
- Киевстар Онлайн 3G 2018
- Максимальный Безлим 200 2018
- Максимальный Безлим 2018
- Все вместе. Смарт 2017
- Все вместе. Плюс 2017
Пользователям предлагают выбрать актуальные тарифные планы. Например, для части абонентов Киевстар с тарифом "Безлим Соцсети 2018", предлагают выбрать тариф, дешевле на 25 гривен.
Другим абонентам будут предложены тарифные планы с большим количеством мегабайтов.
Все абоненты, которые пользуются этими тарифными планами уже получили SMS-сообщения. Им также предложат пакет услуг в новом тарифе или самостоятельно выбрать новый тарифный план.
Теги: закрытие, Киевстар, тариф
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