Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

"Segway" представил кресло-гироскутер

04.01.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Segway" представил кресло-гироскутер

Американский производитель "Segway", сейчас принадлежащий китайской компании "Ninebot", представил прототип футуристичного средства передвижения под названием S-Pod к выставке CES 2020, которая проходит с 3 по 10 января в Лас-Вегасе, сообщает IXBT.COM.
Электрический S-Pod выглядит как нечто среднее между креслом Профессора Икс и колесницей без лошадей. По словам разработчиков, такое средство передвижения может развивать скорость 40 км/ч. Весит же оно немало — 150 кг. На одной подзарядке батарей можно проехать до 70 км.
S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса, но управляется не наклонами корпуса пользователя, а с помощью небольшого джойстика, расположенного справа от сиденья.
Финальная версия S-Pod должна дебютировать в 2020 году, а продажи запланированы на 2021 год. Цена пока не раскрывается.



Теги: скутер, кресло, Segway
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх