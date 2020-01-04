"Segway" представил кресло-гироскутер

04.01.2020 13:00

Американский производитель "Segway", сейчас принадлежащий китайской компании "Ninebot", представил прототип футуристичного средства передвижения под названием S-Pod к выставке CES 2020, которая проходит с 3 по 10 января в Лас-Вегасе, сообщает IXBT.COM.

Электрический S-Pod выглядит как нечто среднее между креслом Профессора Икс и колесницей без лошадей. По словам разработчиков, такое средство передвижения может развивать скорость 40 км/ч. Весит же оно немало — 150 кг. На одной подзарядке батарей можно проехать до 70 км.

S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса, но управляется не наклонами корпуса пользователя, а с помощью небольшого джойстика, расположенного справа от сиденья.

Финальная версия S-Pod должна дебютировать в 2020 году, а продажи запланированы на 2021 год. Цена пока не раскрывается.