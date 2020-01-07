Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов (ВИДЕО)

07.01.2020 11:00

Легендарный Ikarus возобновил выпуск автобусов



Известный венгерский производитель автобусов Ikarus представил новую модель – низкопольный электробус Сity Pioneer. Предыдущее производство было свернуто еще в 2003 году, передает Телеканал новостей «24».

Новинку представили на Международном салоне автобусов Busworld Europe 2019 в Брюсселе.

"Икарусы" теперь выпускает созданная в 2018 году компания Electrobus Europe Ltd – совместное предприятие между Ikarus и китайским производителем CRRC. В Венгрии изготавливают кузов и шасси, а электрика поступает из Китая.

Сейчас обновленный Ikarus может похвастаться лишь одной моделью – IC 1311 U City Pioneer. Это 12-метровый городской низкопольный автобус, рассчитанный на перевозку 79 пассажиров (мест для сидения – 28).

Каркас машины сделан из нержавеющей стали. Интересно, что по гарантии его можно эксплуатировать 16 лет, а это равно двум жизненным циклам аккумуляторных батарей. Сами же аккумуляторы китайской марки CATL имеют емкость 313 кВт.ч. А зарядить их можно за 5 – 6 часов от станции на 60 кВт или только за 2 – 3 часа от 150-киловаттной.

Батареи питают тяговый синхронный электромотор t-Drive MD2021. Его нормальная мощность составляет 165 кВт, а пиковая – 240 кВт. Запаса хода хватает на пробег в 200 – 260 километров.

Разгоняется электробус только до 70 километров в час. Правда, для города, как показывает практика, вполне хватает и 50 километров в час.

Производители заявляют, что новый Ikarus будет на 15 – 20% дешевле, чем его европейские аналоги, и это должно обеспечить ему преимущество.