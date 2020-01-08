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Спутник TESS обнаружил "вторую Землю" (ВИДЕО)

08.01.2020 11:00
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Спутник TESS обнаружил "вторую Землю" (ВИДЕО)

Спутник для изучения транзитных экзопланет (TESS) нашел первую планету размером с Землю в зоне, пригодной для жизни, сообщает Радио Свобода.
Планета TOI 700 d расположена на расстоянии чуть более 100 световых лет от Земли в южном созвездии Дорадо. Она примерно на 20% больше нашей планеты и вращается вокруг красного карлика TOI 700 – небольшой и относительно холодной звезды - за 37 дней.
Экзопланета получает от своей звезды 86% энергии, которую от Солнца получает Земля. К тому же, за 11 месяцев наблюдений исследователи не обнаружили вспышек на звезде. Это увеличивает шансы на то, что TOI 700 d пригодна для жизни.



Теги: Земля, открытие, телескоп, экзопланета
 
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