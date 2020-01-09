"Киевпасстранс" запустил онлайн-карту движения городского транспорта

09.01.2020 09:00

Движение городского общественного транспорта, который обслуживает "Киевпасстранс", можно наблюдать в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ.

Карта доступна на сайте предприятия. В выпадающем меню можно выбрать один из видов транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, городская электричка, маршрутное такси или метро), а потом - нужный номер маршрута.

Также ресурс позволяет построить маршрут, указав начальную и конечную остановку.