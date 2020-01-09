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Архив - Наука и технологии

"Киевпасстранс" запустил онлайн-карту движения городского транспорта

09.01.2020 09:00
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"Киевпасстранс" запустил онлайн-карту движения городского транспорта

Движение городского общественного транспорта, который обслуживает "Киевпасстранс", можно наблюдать в режиме реального времени, информирует Цензор.НЕТ.
Карта доступна на сайте предприятия. В выпадающем меню можно выбрать один из видов транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, городская электричка, маршрутное такси или метро), а потом - нужный номер маршрута.
Также ресурс позволяет построить маршрут, указав начальную и конечную остановку.



Теги: Киев, Интернет, карта, транспорт
 
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