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Ученым удалось увеличить продолжительность жизни лабораторного червя в шесть раз
Биологи из Китая и США выяснили, что комбинация двух путей предотвращения клеточного старения у червя C. elegans позволяет достичь синергии и увеличить срок жизни организма в шесть раз. Статья об открытии была опубликована в журнале Cell Reports, сообщает Индикатор.
Червь С. elegans — популярная модель для исследования процессов старения, потому что многие из его генов сходны с человеческими, а продолжительность жизни составляет всего три-четыре недели. Эти два факта позволяют ученым быстро оценить влияние генетических и экологических изменений на продолжительность жизни организма.
Ученые выделяют два клеточных пути, которые регулируют старение нематод этого вида. Эти два пути были переданы в ходе эволюции и человеку, из–за чего до сих пор идет их активное изучение. В настоящее время разрабатывается ряд препаратов, которые продлевают продолжительность здоровой жизни с помощью изменения этих путей.
Новая работа биологов Лаборатории острова Маунт-Дезерт вместе с коллегами из Института исследования старения Бак и Нанкинского университета показывает, что по отдельности изменение этих путей старения намного менее эффективно, чем одновременная их модификация. При внесении изменений в первый из них — сигнальный путь инсулина — продолжительность жизни возрастает в среднем на 100%, а во второй — путь мишени рапамицина (TOR) — на 30%. Казалось бы, их одновременная модификация могла бы позволить организму жить на 130% дольше обычного, но новое исследование показывает, что это значение составляет 500% — в шесть раз больше обычного.
Теги: открытие, червь, продолжительность жизни, увеличение
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