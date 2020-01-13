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Японский миллиардер ищет девушку для совместного полета на Луну
Эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти девушку для совместного полета на ракете SpaceX на Луну, сообщает Телеканал новостей «24».
Об этом Маэдзава написал на своей странице в Twitter. Также его объявление уже появилось на специальном сайте. Если он найдет себе спутницу, то они могут стать первой парой, что отправятся к Луне.
От будущей спутницы Маэдзава ждет, что она будет старше 20 лет, яркой и всегда позитивной личностью. Она должна быть заинтересована в космических полетах и подготовке к ним, а также хотеть прожить жизнь на полную.
Заявки миллиардер будет принимать до 17 января. 25-26 января начнется предварительный отбор. В середине февраля Маэдзава проведет свидание с девушками, которых отобрали ранее. В середине марта состоятся финальные свидания, а в конце месяца миллиардер выберет лучшую.
После этого у пары будет около 3 лет, чтобы научиться жить вместе и проверить свои чувства. Полет на SpaceX Starship запланирован на 2023 год.
Теги: Япония, девушка, Луна, миллиардер
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