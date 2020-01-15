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Архив - Наука и технологии

Microsoft выпустила "прощальное" обновление Windows 7

15.01.2020 17:00
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Microsoft выпустила "прощальное" обновление Windows 7

Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7, сообщает IXBT.COM.
Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним. Обновление с номером KB4534310 приносит исправление ошибок, а KB4534314 посвящено системе безопасности.
После установки этих апдейтов пользователям Windows 7 Home и Professional уже нельзя надеяться на исправление каких-то ошибок или закрытие найденных «дыр» в безопасности ОС.
Корпоративные пользователи могут продлить поддержку Windows 7 до января 2023 года за дополнительную плату и продолжать получать обновления безопасности.




Теги: Microsoft, Windows 7, обновление
 
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