Microsoft выпустила "прощальное" обновление Windows 7

15.01.2020 17:00

Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7, сообщает IXBT.COM.

Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним. Обновление с номером KB4534310 приносит исправление ошибок, а KB4534314 посвящено системе безопасности.

После установки этих апдейтов пользователям Windows 7 Home и Professional уже нельзя надеяться на исправление каких-то ошибок или закрытие найденных «дыр» в безопасности ОС.

Корпоративные пользователи могут продлить поддержку Windows 7 до января 2023 года за дополнительную плату и продолжать получать обновления безопасности.





