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В киевском метро установят "вежливые" турникеты
В Киеве решили избавиться еще от одного пережитка советского прошлого – «агрессивных» турникетов в метро. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает Знай.uа.
На их место придут новые, современные и безопасные устройства словацкого производства.
Заменят турникеты сразу на 15 станциях столичного метрополитена: «Героев Днепра», «Оболони», «Почайной», «Тараса Шевченко», «Контрактовой площади», «Площади Льва Толстого», «Лыбедской», «Кловской», «Дворце спорта», «Дружбы народов», «Выдубичах», «Славутиче», «Осокорках», «Позняках» и «Харьковской».
В новых турникетах оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты, смартфона с NFC, карточки оплаты проезда, «карточкой киевлянина», бумажным или электронным QR-билетом.
Теги: Киев, метро, турникет
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