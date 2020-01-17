В киевском метро установят "вежливые" турникеты

17.01.2020 15:00

В Киеве решили избавиться еще от одного пережитка советского прошлого – «агрессивных» турникетов в метро. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает Знай.uа.

На их место придут новые, современные и безопасные устройства словацкого производства.

Заменят турникеты сразу на 15 станциях столичного метрополитена: «Героев Днепра», «Оболони», «Почайной», «Тараса Шевченко», «Контрактовой площади», «Площади Льва Толстого», «Лыбедской», «Кловской», «Дворце спорта», «Дружбы народов», «Выдубичах», «Славутиче», «Осокорках», «Позняках» и «Харьковской».

В новых турникетах оплатить проезд можно будет с помощью банковской карты, смартфона с NFC, карточки оплаты проезда, «карточкой киевлянина», бумажным или электронным QR-билетом.