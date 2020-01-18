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Представлены первые в мире контактные линзы дополненной реальности (ВИДЕО)

18.01.2020 13:00
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Представлены первые в мире контактные линзы дополненной реальности (ВИДЕО)

Стартап из США Mojo Vision представил рабочий прототип первых в мире контактных линз дополненной реальности, сообщает IGate.
Каждая такая линза - миниатюрный дисплей, который можно носить в глазу. Разработчики утверждают, что эти устройства могут использоваться для навигации, визуальных подсказок или даже для того, чтобы дать человеку способность видеть в темноте.
Важно, что люди со стороны не смогут определить присутствие умных контактных линз у вас в глазу. Изображение, которое проецируется пользователю в зрачок, совершенно незаметно с внешней стороны. Пользователь же видит дисплей даже с закрытыми глазами, поскольку тот находится непосредственно перед глазным яблоком. По словам разработчиков, людям придется дезинфицировать линзы по ночам и подзаряжать их через запатентованную индукционную систему.
Конечная цель разработчиков - сделать контактные линзы тем, чем должны были стать очки дополненной реальности Google Glass - носимым дисплеем, на лету отображающим “полезную и своевременную информацию”.
Готовый для выхода на рынок продукт должен быть выпущен к 2022 году.



Теги: виртуальная реальность, контактные линзы, прототип
 
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