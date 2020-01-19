В аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных

19.01.2020 17:00

В аэропорту столицы Финляндии, Хельсинки появились специализированные туалеты для домашних любимцев. Ежегодно через аэропорт проходят около 10 тысяч собак. Об этом сообщается на сайте Finavia – оператора аэропортов Финляндии, сообщает Телеканал новостей «24».

Установление двух специальных зон для домашних животных имеет целью сделать перелет с ними удобнее. Туалеты разместили у главного входа в терминал №2 и в нешенгенской зоне.

Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные. В компании отмечают, что подобные локации пока не стали привычным явлением в аэропортах Северной Европы, в отличие от США.