"Укроборонпром" представил первый отечественный военный беспилотник (ВИДЕО)

22.01.2020 11:00

Государственный концерн "Укроборонпром" представил потенциальным заказчикам квадрокоптер для разведывательных операций "Берегиня", сообщает Телеканал новостей «24».

Разработкой проекта занималось ОАО "Меридиан" имени Сергея Королева.

"Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования беспилотники становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие", – пояснил руководитель проекта Максим Шеремет.

"Берегиня" – первый военный квадрокоптер украинского производства. Время его развертывания составляет всего 2 минуты, а сам беспилотник за 3 секунды набирает высоту в 100 метров.

Он оборудован двумя камерами, которые передают изображение не только оператору, но и на наземную станцию. Кроме того, "Берегиня" имеет защищенные каналы связи.