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В Ровенской области обнаружили "залежи" водорода
Ученые Национальной академии наук Украины нашли природный водород в земных недрах Ровенской области, сообщает сайт ЭлектроВести.
Как отметил академик-секретарь Отделения наук о Земле Национальной академии наук Украины Александр Пономаренко, сейчас нужно пробурить скважины.
"В центральной части Земли есть водород, который выделяется на поверхность через разломы в результате тектонических процессов, - рассказывает он. - В Мали уже есть скважины, которые таким образом добывают водород, который имеет чистоту 98%.
В Украине, в Ровенской области, есть природные ассоциации пород, аналогичные с малийскими, и по возрасту, и по составу, - рассказал Пономаренко. - В ближайшем будущем мы сможем добывать водород чрезвычайно перспективным для Украины способом".
По сравнению с другими топливно-энергетическими ресурсами, водород обладает значительно большими теплопроизвдительностью и экологичностью.
Теги: Украина, Ровно, водород, месторождение
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