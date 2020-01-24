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Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине

24.01.2020 11:00
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Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит и шестой, сообщает РБК-УКРАИНА.
Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. Кроме того, на Юге в феврале морозов не будет вообще, даже в ночные часы.
Судя по предварительному прогнозу синоптиков, 2020 год в Украине скорее всего станет "годом без зимы".



Теги: Украина, зима, прогноз, февраль
 
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