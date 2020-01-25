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Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV
25.01.2020 16:00
Издание BNO News опубликовало онлайн-карту распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV, сообщает Телеканал новостей «24».
На ней в реальном режиме времени можно наглядно наблюдать распространение инфекции по всему миру.
По последним данным новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек, скончался 41.
Вирус уже распространился в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, во Францию и Австралию.
Теги: вирус, Китай, эпидемия, карта, онлайн
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