Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)

26.01.2020 12:00

Авиаконцерн Boeing провел тестовый полет своего нового самолета Boeing 777X. Он вылетел из аэропорта под Эвереттом (штат Вашингтон) и через несколько часов приземлился в Сиэтле, сообщает СТРАНА.ua.

Авиаконцерн провел видеотрансляцию первого полета своего нового флагмана.

Стоит отметить, что испытания планировалось провести раньше. Так, в пятницу протестировать 777X помешал сильный ветер. По словам представителей компании, данный полет являеется важным этапом испытаний лайнера. Они добавили, что новый Boeing является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".