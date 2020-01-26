Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)

26.01.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)

Авиаконцерн Boeing провел тестовый полет своего нового самолета Boeing 777X. Он вылетел из аэропорта под Эвереттом (штат Вашингтон) и через несколько часов приземлился в Сиэтле, сообщает СТРАНА.ua.
Авиаконцерн провел видеотрансляцию первого полета своего нового флагмана.
Стоит отметить, что испытания планировалось провести раньше. Так, в пятницу протестировать 777X помешал сильный ветер. По словам представителей компании, данный полет являеется важным этапом испытаний лайнера. Они добавили, что новый Boeing является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".



Теги: самолет, испытание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх