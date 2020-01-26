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Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)
26.01.2020 12:00
Авиаконцерн Boeing провел тестовый полет своего нового самолета Boeing 777X. Он вылетел из аэропорта под Эвереттом (штат Вашингтон) и через несколько часов приземлился в Сиэтле, сообщает СТРАНА.ua.
Авиаконцерн провел видеотрансляцию первого полета своего нового флагмана.
Стоит отметить, что испытания планировалось провести раньше. Так, в пятницу протестировать 777X помешал сильный ветер. По словам представителей компании, данный полет являеется важным этапом испытаний лайнера. Они добавили, что новый Boeing является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями".
Теги: самолет, испытание
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