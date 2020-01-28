В Украине стартовали продажи безрамочного "бюджетника" Huawei Y6s

28.01.2020 17:00

Компания Huawei представила в Украине новый бюджетный смартфон Huawei Y6s с обновленным дизайном и увеличенным объемом памяти, сообщает ITC.UA.

Модель основана на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6765, дополненном 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (у предшественника Huawei Y6 2019 было всего 2 ГБ ОЗУ). Благодаря файловой системе EROFS (Extendable Read-Only File System) увеличена скорость считывания данных, также такая система позволяет экономить до 2 ГБ памяти. Для любителей объемного контента предназначен отдельный слот для карт памяти емкостью до 512 ГБ.

Huawei Y6s оснащен 6,09-дюймовым HD-дисплеем с разрешением 1560x720 пикселей. Фронтальная камера и датчик внешнего освещения расположены в небольшом каплевидном вырезе, боковые рамки уменьшены, в итоге соотношение экрана к корпусу составляет примерно 90%. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: Starry Black («Черный») и Orchid Blue («Синий»).

В качестве основной камеры используется 13 Мп фотомодуль, при этом объектив с диафрагмой f/1.8 пропускает на 50% больше света по сравнению со стандартным для бюджетного класса объективом f/2.2. Фронтальная камера на 8 Мм (f/2.0) поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица, при этом смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон Huawei Y6s имеет встроенную антенну для прослушивания FM-радио без использования наушников и поддерживает фирменную технологию Histen 5.0, улучшающую качество звучания. От полного заряда аккумулятора емкостью 3020 мАч устройство может проигрывать до 77 часов музыки, а также обеспечивает до 14 часов веб-серфинга и до 16 часов воспроизведения видео (EMUI 9.1).

Модель Huawei Y6s уже доступна в магазинах Украины по рекомендованной розничной цене 3888 грн (3/32 ГБ).