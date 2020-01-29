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Архив - Наука и технологии

В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)

29.01.2020 12:00
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В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)

На выставке в японском городе Киото компания Kubota презентовала свою новую разработку - X tractor. Электротрактор снабдили искусственным интеллектом, а заряжается он от литий-ионных батарей и солнечных панелей, сообщает Корреспондент.net.
Роботрактор имеет систему GPS и различные сенсоры, благодаря которым он может самостоятельно работать как на обычных полях, так и на рисовых.
Концепт отслеживает погоду, рост сельскохозяйственных культур и сам принимает решение, когда ему следует выехать на местность и выполнить определенную работу – посеять, обработать почву, удобрить или собрать урожай.



Теги: Япония, робот, трактор, искусственный интеллект
 
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