В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)

29.01.2020 12:00

На выставке в японском городе Киото компания Kubota презентовала свою новую разработку - X tractor. Электротрактор снабдили искусственным интеллектом, а заряжается он от литий-ионных батарей и солнечных панелей, сообщает Корреспондент.net.

Роботрактор имеет систему GPS и различные сенсоры, благодаря которым он может самостоятельно работать как на обычных полях, так и на рисовых.

Концепт отслеживает погоду, рост сельскохозяйственных культур и сам принимает решение, когда ему следует выехать на местность и выполнить определенную работу – посеять, обработать почву, удобрить или собрать урожай.