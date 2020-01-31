Все рубрики раздела
- Xiaomi представила "умную" селфи-палку16:00
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов16:00
- Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов14:00
- В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО)12:00
- В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)12:00
- В Украине стартовали продажи безрамочного "бюджетника" Huawei Y6s17:00
- Xiaomi выпустила «женскую» Bluetooth-клавиатуру12:00
- Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)12:00
- Создана онлайн-карта распространения коронавируса 2019-nCoV16:00
- Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине11:00
Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов
Компания Huawei смогла обойти Apple в рейтинге продаж смартфонов по итогам 2019 года. Таким образом, китайская компания стала вторым крупнейшим продавцом смартфонов. Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний Strategy Analytics, Counterpoint Research Canalys, сообщает ITC.ua.
Отмечается, что на протяжении 2019 года Huawei продала около 240 млн смартфонов против около 200 млн проданных устройств у Apple. Лидером рынка по-прежнему остаётся компания Samsung, объём продаж которой составил около 300 млн смартфонов. При этом динамика роста продаж наиболее выражена у китайской компании. За минувший год она смогла нарастить продажи смартфонов на 17%, а её рыночная доля увеличилась с 14,8% до 17,6%.
Продажи смартфонов Samsung в 2019 году увеличились всего на 2%, а рыночная доля возросла с 21,1% до 21,8%. Тройку лидеров теперь замыкает компания Apple, у которой зафиксировано падение продаж смартфонов на 7%. Как результат, её рыночная доля сократилась с 15,3% до 14,5%.
Теги: продажи, смартфон, Apple, Huawei Technologies
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса14:00
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- Чемпиона России по боксу задержали с наркотиками18:00
- В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)17:00
- Xiaomi представила "умную" селфи-палку16:00
- Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)14:00
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)12:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая09:00
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов16:00
- В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль14:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)
- ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса