Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов

31.01.2020 14:00

Компания Huawei смогла обойти Apple в рейтинге продаж смартфонов по итогам 2019 года. Таким образом, китайская компания стала вторым крупнейшим продавцом смартфонов. Об этом свидетельствуют данные аналитических компаний Strategy Analytics, Counterpoint Research Canalys, сообщает ITC.ua.

Отмечается, что на протяжении 2019 года Huawei продала около 240 млн смартфонов против около 200 млн проданных устройств у Apple. Лидером рынка по-прежнему остаётся компания Samsung, объём продаж которой составил около 300 млн смартфонов. При этом динамика роста продаж наиболее выражена у китайской компании. За минувший год она смогла нарастить продажи смартфонов на 17%, а её рыночная доля увеличилась с 14,8% до 17,6%.

Продажи смартфонов Samsung в 2019 году увеличились всего на 2%, а рыночная доля возросла с 21,1% до 21,8%. Тройку лидеров теперь замыкает компания Apple, у которой зафиксировано падение продаж смартфонов на 7%. Как результат, её рыночная доля сократилась с 15,3% до 14,5%.