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Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов
Депутаты Европейского парламента проголосовали за инициативу о введении на территории Европейского Союза единого стандарта зарядки мобильных устройств, сообщает InfoResist.
За решение проголосовали 582 депутатов, против – 40.
В дальнейшем Европейская комиссия должна разработать правила перехода на новый универсальный стандарт, однако какой именно – не уточняется.
Ранее эксперты прогнозировали, что этим единственным стандартом, вероятно, станет USB-С – он используется на многих Android-смартфонах, а также на некоторых устройствах Apple.
Идея о переводе всех мобильных устройств на единый метод зарядки существует уже на протяжении 10 лет. Таким образом чиновники намерены снизить количество мусора, которое возникает из-за постоянных изменений кабелей. Эксперты оценивают его объем в 51 тысячу тонн в год.
Теги: Европейский союз, смартфон, стандарт, зарядное устройство
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