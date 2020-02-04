ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты

04.02.2020 12:00

Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua.

Гранаты РГО-27С, РГТ-27С2 (или GHTB-27 – hand thermobaric grenade) производства государственного предприятия "Спецоборонмаш" (ранее ГП "Машиностроительная фирма "Артем") предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.

Впервые они были представлены на всеобщее обозрение во время показа новых образцов вооружения на полигоне в Черниговской области в 2017 году. Также можно было их увидеть и ознакомиться с их характеристиками на выставках "Оружие и Безопасность".

При взрыве граната создает на четыре секунды огненную тучу объемом 13 м3, где температура достигает 2500-3000 °C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. "Квадратный" вариант гранаты позволяет например установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента.