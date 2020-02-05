Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"

05.02.2020 13:00

Очередное обновление Windows 10 вызвало проблемы у владельцев ПК по всему миру, сообщает ГолосUa.

По словам пользователей, после установки обновления KB4532695 система стала дольше загружаться, на некоторых компьютерах перестал работать звук. У некоторых даже возник «синий экран смерти».

По информации Windows Latest, специалисты посоветовали не устанавливать это обновление и дождаться исправленной версии.