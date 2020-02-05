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Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"
05.02.2020 13:00
Очередное обновление Windows 10 вызвало проблемы у владельцев ПК по всему миру, сообщает ГолосUa.
По словам пользователей, после установки обновления KB4532695 система стала дольше загружаться, на некоторых компьютерах перестал работать звук. У некоторых даже возник «синий экран смерти».
По информации Windows Latest, специалисты посоветовали не устанавливать это обновление и дождаться исправленной версии.
Теги: обновление, проблема, Windows 10, BSOD
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