Интертелеком получил разрешение на 4G

08.02.2020 17:00

Мобильный оператор Интертелеком (ООО Интернациональные телекоммуникации) получил разрешение на внедрение 4G от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, сообщает НВ.

Лицензия будет выдана сроком на девять лет и начнет действовать с первого апреля.

НКРСИ разрешила досрочное внедрение новой технологии подвижной мобильной связи (IMT) и дала согласие Интертелекому на изменение технологии CDMA-800 на радиотехнологию «международная подвижная (мобильная) связь IMT» в используемых под CDMA-800 диапазонах частот.

Этим же решением НКРСИ выдала мобильному оператору лицензию на пользование радиочастотным ресурсом для досрочного внедрения радиотехнологии «международная подвижная (мобильная) связь IMT» на девять лет.

Решение регулятора вступит в силу сразу после вступления в силу постановления Кабмина о внесении изменений в План пользования радиочастотным ресурсом. Постановление было принято на заседании 5 февраля, но еще не опубликовано.