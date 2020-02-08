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Архив - Наука и технологии

Интертелеком получил разрешение на 4G

08.02.2020 17:00
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Интертелеком получил разрешение на 4G

Мобильный оператор Интертелеком (ООО Интернациональные телекоммуникации) получил разрешение на внедрение 4G от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, сообщает НВ.
Лицензия будет выдана сроком на девять лет и начнет действовать с первого апреля.
НКРСИ разрешила досрочное внедрение новой технологии подвижной мобильной связи (IMT) и дала согласие Интертелекому на изменение технологии CDMA-800 на радиотехнологию «международная подвижная (мобильная) связь IMT» в используемых под CDMA-800 диапазонах частот.
Этим же решением НКРСИ выдала мобильному оператору лицензию на пользование радиочастотным ресурсом для досрочного внедрения радиотехнологии «международная подвижная (мобильная) связь IMT» на девять лет.
Решение регулятора вступит в силу сразу после вступления в силу постановления Кабмина о внесении изменений в План пользования радиочастотным ресурсом. Постановление было принято на заседании 5 февраля, но еще не опубликовано.



Теги: 4G, лицензия, Интертелеком
 
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