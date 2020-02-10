Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз

10.02.2020 14:00

За четыре дня приложения Дія скачали более миллиона раз, сообщил в понедельник, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net.

"1 047 403 уникальных пользователей - те, кто загрузили Дію без прохождения авторизации. 870 094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки", - отметил он.

Также Федоров сообщил, что Дія опережает по загрузкам такие популярные мессенджеры, как Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. "Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market - топ-бесплатных", - подытожил министр.

Более детальная информация о загрузках Дії:

646 141 - пользователей Android;

398 160 - пользователей iOS;

869 964 - запросов на получение прав;

463 552 - выданных прав;

869 396 - запросов на получение техпаспорта;

378 339 - выданных техпаспортов.