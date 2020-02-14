Все рубрики раздела
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Facebook удалил созданную спецслужбами РФ сеть антиукраинских аккаунтов11:00
- Samsung представила новые флагманы Galaxy S2009:00
- Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса12:00
- Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз14:00
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые17:00
- Интертелеком получил разрешение на 4G17:00
- Астронавт НАСА установила рекорд по продолжительности космических миссий среди женщин12:00
- Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус13:00
- Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"13:00
В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру
Бразильские ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру. Впервые в истории белого континента воздух прогрелся там до +20,75°C, сообщает AFP.
Сообщается, что замер температуры был произведен 9 февраля на полярной станции, расположенной на острове Сеймур вблизи северной оконечности материка в рамках начатого двадцать лет назад проекта по изучению влияния потепления климата на планете на вечную мерзлоту.
В то же время бразильский ученый Карлос Шефер, заявил журналистам, что рекордно высокая температура в Антарктике никак не связана с глобальным потеплением. Сделанный замер он назвал "данными, полученными в конкретный момент и не являющимися частью долгосрочного исследования".
При этом новость о том, что температура в Антарктике перешла границу в 20 градусов, скорее всего, усилит опасения, связанные с перегревом планеты, отмечает агентство. Ускоряющееся таяние ледников в Антарктике приводит к повышению уровня мирового океана, которое, в свою очередь, представляет угрозу для расположенных на берегу городов и малых островных народов, напоминают журналисты.
Теги: температура, тепло, рекорд, Антарктика
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу08:00
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону16:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"