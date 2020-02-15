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Опубликованы снимки вируса COVID-19 под микроскопом
15.02.2020 14:00
Лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки вируса COVID-19, сделанные с помощью просвечивающего электронного микроскопа, сообщает Цензор.НЕТ.
На изображениях видны шипы на поверхности вируса, из-за которых его и прозвали коронавирусом, от слова "корона".
Теги: вирус, фотография, микроскоп
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